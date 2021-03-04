Haberler Fenerbahçe Lugano gibi savaşçıyım

gibi savaşçıyım

savunmasının yeni 'su olarak gösterilen önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:16 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Lugano gibi savaşçıyım

savunmasının yeni 'su olarak gösterilen önemli açıklamalar yaptı.

* Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum. Ülkemde de iyi reaksiyonlar aldım. Herkes ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor.

* Lugano'ya benzetiliyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Benim mantalitemde de her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum.

* gibi oyuncularla birlikte oynamak çok önemli. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz.

*'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Hepimiz savaştık, birbirimiz için mücadele ettik. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren nokta bu olacak.

* oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek. Elbette ki gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim.

3 PUANI ALACAĞIZ

Szalai, maçını sabırsızlıkla beklediklerini de belirterek, "Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor" dedi.

* Taraftardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum. Bundan çok memnunum. Çok çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum.

SON DAKİKA