Erol Bulut'tan Göztepe maçı öncesi flaş açıklamalar! Kemal Ademi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa dair açıklamalarda bulundu. Bulut konuşmasında, "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez." dedi.



İşte o sözler;



"Geçen hafta Karagümrük maçından sonra stüdyoda yapılan açıklamalar, Ademi ile ilgili, kalecinin direkt üzerine vurmasıyla ilgili açıklama oldu. Sunucu arkadaşların neyi kast ettiğini açıklaması gerekiyor. Fenerbahçe camiası olarak bunu bekliyoruz.

Yayıncı kuruluşun üst düzey yöneticisi açıklamalar yapmış, Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Karşılığını çok ağır bir şekilde alacaklar. Maalesef bu duruma gelindi. Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Başta yayıncı kuruluşun başlangıncı yapması gerekirdi. Türk futbolunu nereye getirdiklerini bir düşünsünler."