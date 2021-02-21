GaleriSüper LigSon dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maça damgasını vuran isim ise Hatayspor'un golcüsü Boupendza oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte detaylar...
21 Şubat 2021 Pazar 15:34, Güncelleme 21.02.2021 15:38
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...