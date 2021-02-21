Galeri Süper Lig Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maça damgasını vuran isim ise Hatayspor'un golcüsü Boupendza oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in 26. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Katraniz, 45+3'te Diouf (pen.) ve 51. dakikada Boupendza kaydetti.

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Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Erzurumspor'un tek golünü ise 90+3. dakika Oltan Karakullukçu kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Ev sahibinde 48. dakikada Szumski direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Boupendza patlaması! 18 milyon Euro ve Fenerbahçe...

Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 25 puanda kaldı. Hatayspor ise 42 puana yükseldi.

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