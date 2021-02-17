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ve 'ın gözdesi Livaja'da flaş gelişme! Yeni takımı...

ve 'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un haberine göre yıldız golcü serbest kaldı. Öte yandan Livaja, AEK'dan ayrılmasının ardından yeni takımına imzayı attı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:21 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:52
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Livaja'da flaş gelişme! Yeni takımı...

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Hırvat golcü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgilere göre AEK ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunan Livaja, bu görüşmelerden bir sonuç alamadı.

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ve 'ın uzun süre peşinde koştuğu Livaja'nın takımıyla anlaşamamasının ardından serbest kaldığı ifade edildi. Bununla beraber Hırvat golcünün yeni takımı belli oldu.

Livaja, ülkesinin takımlarından Hajduk Split'e imza attı. Yıldız futbolcu 11 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.


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