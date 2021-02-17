Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Livaja'da flaş gelişme! Yeni takımı...

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Hırvat golcü Marko Livaja ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgilere göre AEK ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunan Livaja, bu görüşmelerden bir sonuç alamadı.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE ADI ANILIYORDU AMA...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu Livaja'nın takımıyla anlaşamamasının ardından serbest kaldığı ifade edildi. Bununla beraber Hırvat golcünün yeni takımı belli oldu.



Livaja, ülkesinin takımlarından Hajduk Split'e imza attı. Yıldız futbolcu 11 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.





