Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Son dakika: dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Son dakika haberi: 'nin devre arasında kadrosuna kattığı dijital dünyanın da yıldızı oldu. Özil, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu. Karakterin tasarımı, Mesut Özil'in yıldız kimliğinden ilham alıyor ve M10 logosu temalı kreasyonlarda yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:50
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

'nin yıldız oyuncusu , çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Özil'in dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 500 bin Dolar gelir elde edildi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

'nin devre arasında İngiliz devi Arsenal'dan kadrosuna kattığı 10 numara , dijital dünyada da bir ilke imza attı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

32 yaşındaki oyuncu, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle, bilgisayar programları kullanılarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellendiği kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Özil, dijital üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak için ABD merkezli Genies şirketi ile bir ortaklık kurdu.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Nifty Gateway'de satılacak seriden elde edilecek gelirin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Dünyada ihtiyaç sahibi çocukların tıbbi gereksinimlerini karşılayıp, ameliyatlarını sağlayan yardım kuruluşu olan BigShoe, birçok çocuğa umut oluyor.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

Karakterin tasarımı, 'in yıldız kimliğinden ilham alıyor ve M10 logosu temalı kreasyonlarda yer alıyor.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

15 Şubat Pazartesi akşamı satışa sunulan şapkalar, kramponlar ve giysiler 10 dakikada satılırken 500 bin Dolarlık gelir elde edildi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

'in yanı sıra Justin Bieber, Rihanna, Offset, Cardi B ve J Balvin gibi ünlü isimler de Genies'in ortakları arasında bulunuyor.

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