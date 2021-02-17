Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı! 10 dakikada 500 bin dolar...

32 yaşındaki oyuncu, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle, bilgisayar programları kullanılarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellendiği kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu.

Özil, dijital üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak için ABD merkezli Genies şirketi ile bir ortaklık kurdu.