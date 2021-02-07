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Osayi 2 net golü kaçırdı

’nin Nijeryalı yıldızı Osayi-, ’yla karşı karşıya kaldığı iki pozisyonu harcadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Osayi 2 net golü kaçırdı
'deki derbide, sarı- lacivertlilerin en çalışkan isimlerinden biri olan -, yakaladığı iki net pozisyonda topu filelerle buluşturamadı. 33'üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Osai, penaltı noktası üzerinde bomboş durumda ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu bir savunma oyuncusu gibi uzaklaştırdı. Osayi, 71'de bu kez sağ kanattan yüklendi. İki G. Saraylı oyuncuyu geçti, ceza sahasına girdi, Muslera ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
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