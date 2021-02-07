Osayi 2 net golü kaçırdı

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:20Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Kadıköy'deki derbide, sarı- lacivertlilerin en çalışkan isimlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel, yakaladığı iki net pozisyonda topu filelerle buluşturamadı. 33'üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Osai, penaltı noktası üzerinde bomboş durumda Muslera ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu bir savunma oyuncusu gibi uzaklaştırdı. Osayi, 71'de bu kez sağ kanattan yüklendi. İki G. Saraylı oyuncuyu geçti, ceza sahasına girdi, Muslera ile karşı karşıya kaldı vuruşunda Uruguaylı kaleci gole izin vermedi.