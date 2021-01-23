Muriqi: Devamı gelecek

Lazio'nun İtalya Kupası'nda Parma'yı 2-1 yendiği maçta 90. dakikada yaptığı gol vuruşu ile Lazio'ya galibiyeti getiren Vedat Muriqi, "Bu, benim ilk golüm ve bunun için de elbette mutluyum. Bu şekilde devam etmeli ve daha daha iyisini yapmalıyım" dedi.



FAVORİ FENER

İddia şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2.00'lık oranıyla en büyük favori konumunu korudu. Lider Beşiktaş'ın oranı 2.40'tan 2.25'e düşerken, Galatasaray'ın oranı 4.00'ten 4.25'e yükseldi. Çıkıştaki Trabzonspor'un oranı da 30.00'an 25.00 indi.