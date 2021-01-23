Haberler Fenerbahçe Muriqi: Devamı gelecek

Muriqi: Devamı gelecek

Lazio'nun  İtalya Kupası'nda Parma'yı 2-1 yendiği maçta 90. dakikada yaptığı gol vuruşu ile Lazio'ya galibiyeti getiren , "Bu, benim ilk golüm ve bunun için de elbette mutluyum. Bu şekilde devam etmeli ve daha daha iyisini yapmalıyım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Muriqi: Devamı gelecek

Lazio'nun İtalya Kupası'nda Parma'yı 2-1 yendiği maçta 90. dakikada yaptığı gol vuruşu ile Lazio'ya galibiyeti getiren , "Bu, benim ilk golüm ve bunun için de elbette mutluyum. Bu şekilde devam etmeli ve daha daha iyisini yapmalıyım" dedi.

FAVORİ FENER
İddia şampiyonluk oranlarını güncelledi. , 2.00'lık oranıyla en büyük favori konumunu korudu. Lider Beşiktaş'ın oranı 2.40'tan 2.25'e düşerken, Galatasaray'ın oranı 4.00'ten 4.25'e yükseldi. Çıkıştaki Trabzonspor'un oranı da 30.00'an 25.00 indi.

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