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'de Osayi planı: Anlaşma olmazsa 4 aday listede!

Osayi Samuel’in bonservisini almak için QPR ile görüşmeler sürüyor. Alternatifler ise Oussama Idrissi, , ve Boupendza.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Osayi planı: Anlaşma olmazsa 4 aday listede!
Transferde son haftaya girilirken 'de hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle kanat transferi için çalışmalarını sürdüyor. Stoper ve forvete de takviye olabileceği gelen haberler arasında... Kanada gelecek sezon için anlaşılan Osayi Samuel'in şimdi gelmesi için QPR ile pazarlıkları sürdüren yönetim olmazsa 6 aylığına başka bir oyuncu alacak. Başkan "İsimler belli, zamanı gelince açıklayacağız" dedi ancak ortada birçok aday dolaşıyor.

SOKRATİS&SİMON DELİ
Oussama Idrissi (Sevilla), (Bordeaux) ile yurt içinden Göztepeli ve Hatayspor'da bu sezon 13 gol atan Boupendza bunlar arasında... Öte yandan Attila Szalai transferine rağmen stoper bölgesine temel bir oyuncu daha alınabileceği öğrenildi. Arsenal'den ayrılan Yunan Sokratis ve Club Brugge'dan Fildişi Sahilli için pazarlıkların sürdüğü konuşuluyor. Forvete de sürpriz bir hamle gelebileceği kaydedildi. İsimlerin haftaya netleşmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin, Queens Park Rangers ile Osayi Samuel'i devre arasında transfer etme konusunda uzlaşma sağladığı iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ileri sürüldü.

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