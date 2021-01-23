Fenerbahçe'de Osayi planı: Anlaşma olmazsa 4 aday listede!

SOKRATİS&SİMON DELİ
Oussama Idrissi (Sevilla), Samuel Kalu (Bordeaux) ile yurt içinden Göztepeli Halil Akbunar ve Hatayspor'da bu sezon 13 gol atan Boupendza bunlar arasında... Öte yandan Attila Szalai transferine rağmen stoper bölgesine temel bir oyuncu daha alınabileceği öğrenildi. Arsenal'den ayrılan Yunan Sokratis ve Club Brugge'dan Fildişi Sahilli Simon Deli için pazarlıkların sürdüğü konuşuluyor. Forvete de sürpriz bir hamle gelebileceği kaydedildi. İsimlerin haftaya netleşmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin, Queens Park Rangers ile Osayi Samuel'i devre arasında transfer etme konusunda uzlaşma sağladığı iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ileri sürüldü.