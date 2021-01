Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yi bizzat istemesinden sonra Başakşehir'in kahve fincanı ile sosyal medyadan yaptığı paylaşım da toplantıdaki sohbetlerden biri oldu. Tecrübeli hocanın Başakşehirli bir yöneticiyi arayarak "Bu davranışınızdan hiç rahatsız olmadığımı hatta hoşuma gittiğini bilmenizi isterim. Futbolda böyle düşünülmüş göndermeler her zaman olmalı" dediği konuşuldu. Hatta kahveler paylaşımdaki fincanlarla içildi. Bir ara Göksel Gümüşdağ, "Size bunlardan bir takım hediye edebiliriz" esprisini de yaptı. (Milliyet)