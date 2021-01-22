Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Başakşehir Başkanı daha sonra "Madem bu kadar ısrarcısınız biz 14 milyon Euro'da kararlıyız. Bizim İrfan Can için belirlediğimiz rakam budur. Bunu 12 milyon euro artı satışından yüzde 20 payla ya da 10 milyon Euro artı oynama sayısı, şampiyonluk primleri gibi bonuslar ve oyuncu takası ile yine 14 milyon euroya da getirebiliriz. Karar sizin" diyerek son sözünü söyler.

Görüşmede Mesut Özil transferi de gündeme gelir. Başkan Cengiz, "Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı ama riskli bir transfer. Aynı bizim Falcao gibi" deyince Gümüşdağ, "Ne güzel söylüyorsunuz Başkan. Mesut risk ama İrfan Can öyle değil. Türkiye'yi tanıyor, adaptasyon sorunu yok" ifadesini kullanır. Başkan Cengiz de "Biz size kararımızı bildireceğiz" diyerek toplantıyı bitirir.