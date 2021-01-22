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Başkanı 'den flaş itirafı!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör 'in çok istediği için girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde başkan , Başkanı 'ı ziyaret etmişti. Görüşmede 'nin transferi 'in de konululduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:10
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Kulübü Başkanı önceki gün kurmayları ile birlikte Medipol Başkanı 'ın kapısını çaldı... Konu malumdu transferi... İşte görüşmede anbean yaşananlar...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Teknik Direktör 'in maçı sonrası "'ı istiyorum" açıklaması ister istemez sarı-kırmızılı camianın bir numaralı gündem maddesi olmuştu...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Tüm gözlerin üzerine çevrildiği Başkan Cengiz görüşmede konuya direkt girdi ve transferi nedeniyle ciddi bir baskı altında kaldıklarını belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Cim-Bom'un patronu ardından da "Biz de çiçeğimiz ve çikolatamızla geldik. Kahvelerimizi içip buradan inşallah mutlu ayrılırız" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Cengiz, yeni sponsorluk destekleri ile bütçelerini 5 milyon euroya kadar çıkarttıklarını, 'in 'ı çok istediğini söyleyince Başkan araya girer ve "Kız evi naz evi derler. Sayın başkan bizim satılık oyuncumuz yok. İrfan Can'ın 3.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve önünde de kariyerini daha da yukarılara çıkarabileceği bir Avrupa Şampiyonası bulunuyor" karşılığını verir.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Başkanı Cengiz bunun üzerine "Gerekirse biz 6 milyon Euro'ya kadar teklifimizi yükseltebiliriz. Oyuncunun satışından pay da veririz" ifadelerini kullanınca Gümüşdağ'dan bu kez "Ya satamazsanız" sorusu gelir.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Başkanı daha sonra "Madem bu kadar ısrarcısınız biz 14 milyon Euro'da kararlıyız. Bizim için belirlediğimiz rakam budur. Bunu 12 milyon euro artı satışından yüzde 20 payla ya da 10 milyon Euro artı oynama sayısı, şampiyonluk primleri gibi bonuslar ve oyuncu takası ile yine 14 milyon euroya da getirebiliriz. Karar sizin" diyerek son sözünü söyler.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

Görüşmede transferi de gündeme gelir. Başkan Cengiz, " çok iyi bir transfer yaptı ama riskli bir transfer. Aynı bizim gibi" deyince Gümüşdağ, "Ne güzel söylüyorsunuz Başkan. ama öyle değil. 'yi tanıyor, adaptasyon sorunu yok" ifadesini kullanır. Başkan Cengiz de "Biz size kararımızı bildireceğiz" diyerek toplantıyı bitirir.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

ile transfer söylentileri çıktıktan sonra 'ın Teknik Direktör 'i sosyal medyadan takibe alması da toplantının bir başka konusuydu. Başkan Gümüşdağ, Galatasaray Başkanının "Duyduğumuza göre İrfan Can'ı uyarmışsınız" demesi üzerine, "Evet başkan. Kendisine yaptığının hiç de profesyonellikle bağdaşmadığını söyledim. Transferi gerçekleşmezse ve yarın öbür gün Galatasaray'a karşı oynadığında bir hata yapsa veya bir penaltı kaçırsa 'de linç edilebileceğini anlattım. O da yaptığının yanlış olduğunu söyledi ve özür diledi. Siz de empati kurun başkan. Siz de bu duruma düşseniz ne yapardınız" ifadelerini kullandı. Cengiz de "Evet başkan kesinlikle bu konuda haklısınız" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Mesut Özil itirafı!

'in 'yi bizzat istemesinden sonra 'in kahve fincanı ile sosyal medyadan yaptığı paylaşım da toplantıdaki sohbetlerden biri oldu. Tecrübeli hocanın Başakşehirli bir yöneticiyi arayarak "Bu davranışınızdan hiç rahatsız olmadığımı hatta hoşuma gittiğini bilmenizi isterim. Futbolda böyle düşünülmüş göndermeler her zaman olmalı" dediği konuşuldu. Hatta kahveler paylaşımdaki fincanlarla içildi. Bir ara , "Size bunlardan bir takım hediye edebiliriz" esprisini de yaptı. (Milliyet)

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