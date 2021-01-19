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'nin yeni transferi Attila Szalai: Kendimi 'e transfer olmuş gibi hissediyorum

'nin yeni transferi Attila Szalai, kulüpteki ortamından çok etkilendiğini ve kendisini 'e transfer olmuş gibi hissettiğini belirtti. MKE maçını tribünden takip eden Macar stoper, salgın bitince stattaki atmosferi bizzat yaşamak istediğini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 20:11
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai: Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum

Sarı-lacivertli kulüp ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Macar stoper, 'da yayımlanan Nemzeti Sport gazetesine transferi ve yeni kulübündeki ortamla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ye geldiği için hala heyecanlı olduğunu ve kulüpteki ortamı etkileyici bulduğunu vurgulayan Szalai, "İnanılmaz derecede mutluyum, muhteşem bir kulübe transfer oldum. Kıbrıs Rum Kesimi'nde, 'da da herhangi bir sorun yaşamıyordum ama 'da karşılaştığım ortam gerçekten çok etkileyici. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi 'e transfer olmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.


"GERÇEKTEN RÜYA GİBİ"
Kendisine her zaman inandığını ve çok çalışarak Fenerbahçe gibi dünya çapında bir kulübe geldiğini kaydeden Szalai, "Fenerbahçe'ye transfer olmam gerçekten bir rüya gibi. İyi bir futbolcu olmak için bugüne kadar da her gün çok çalıştım ve bundan sonra daha fazla çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

"STATTAKİ ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTİYORUM"
Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maçını seyirci olmamasına rağmen statta izlemenin olağanüstü olduğunu aktaran Szalai, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe seyircisinin ne kadar fanatik olduğunu biliyorum. Buradaki atmosfer hakkında birçok video izlemiştim. Salgın bitince stattaki atmosferi bizzat yaşamak istiyorum. Taraftarlar şimdiden, otelde, yolda beni tanıyor ve selam veriyorlar. Çok mutluyum.''

Szalai, Fenerbahçe'de daha önce , , , ve gibi büyük futbolcuların forma giydiğini şimdi ise ve ile aynı formayı giyme fırsatını bulduğundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce 'da forma giyen diğer Macar futbolcu ile telefonda görüştüğünü onun da lig hakkında olumlu konuştuğunu belirten Szalai, fiziki durumunun oynamak için hazır olduğunu, şans verildiği takdirde bir sonraki maçta oynayabileceğini ifade etti.

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