Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Nabil Dirar BB Erzurumspor yolunda!

Fenerbahçe'nin yeni kadro yapılanmasında kendine yer bulamayan ve gözden çıkarılan Nabil Dirar, BB Erzurumspor'la el sıkıştı.
TRT SPOR'un haberine göre; Faslı futbolcu mavi-beyazlı kulüple yıllık ücret konusunda anlaşmaya varırken, gözünü Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında yapılacak görüşmeye çevirdi.
Kulüpler de anlaşırsa 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, BB Erzurumspor'un yolunu tutacak.
Sezon başında kadro dışı bırakılan Nabil Dirar uzun süredir kulüp tesislerinde çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.