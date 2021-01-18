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rekor kırdı! Mesut 'yu geçti

Son dakika transfer haberleri | 'i resmen kadrosuna katmaya hazırlanan , tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü haber siteleri ve gazeteler Mesut Özil transferini her gelişmede manşetlerine taşırken, sarı-lacivertliler de yeni bir rekora imza attı ve Mesut eski takım arkadaşı 'yu geride bıraktı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:02
Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Tüm dünyada 'in 'ye transferi konuşuluyor. 32 yaşındaki yıldızın Arsenal'den ayrılarak 'nin yolunu tutması son dakika bilgileriyle paylaşıldı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Başta Reuters ve AP gibi ünlü haber ajansları olmak üzere GOAL, ESPN, Guardian, , , Bild gibi medya devleri Özil'in transferini geniş yer ayırarak haberleştirdi. 'den 'ya 'dan 'ya kadar herkes, 'in 'ye ve Kadıköy'e gidişini manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

GOAL.com'dan dünyaca tanınan illüstratör , 'i sarı-lacivert renkler arasında ve armasıyla çizdi. 'de en çok konuşulan konu halini alan transferin perde arkaları paylaşıldı. Guardian özel bir video ile yıldız futbolcuya veda ederken, Mirror, ve The Sun'da da özel paylaşımlar vardı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

'e 'da da ilgi büyüktü. Bild an be an paylaşımlar üzerinden Özil'in 'yi açıklamasını okucuylarıyla buluşturdu. 'de de Bleacher Report ile beraber birçok yayın organı 'ın hayallerinin sekteye uğradığını ve Mesut Özil'in Fenerbahçe paylaşımını yayınladı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Arsenal formasını 7.5 yıl giyen ve 4 FA Kupası kazanan 'in vedası büyük üzüntü oluşturdu. Özil'in gidişiyle beraber Arsenal taraftarları veda mesajları ve videoları hazırladı.Ayrılığın bu şekilde olmaması gerektiği belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcunun Bergkamp, Henry, Pires, Vieira gibi efsane bir isim olduğu vurgulandı. Mesut Özil'in ayrılığının en az 'in vedası kadar üzücü olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

RONALDO'NUN REKORUNU KIRDI

'in 'nin 'Gel gündüzle gece olalım' mesajını alıntılayarak sarı-lacivertli kalplerle paylaşması dünya çapında ses getirdi. Twitter'de Cristiano 'nun Temmuz 2018'de 'a transfer olduğunu duyurduğu mesajının beğeni sayısı geçildi. O dönem 535 bin beğeni ile rekorun sahibi olan Ronaldo'ya karşılık Mesut Özil'in mesajı sadece 24 saatte 600 bin beğeniye ulaştı. Twitter'da bir rekor kırıldı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Yeni haftada 'de hareketliliği bekleniyor. Artık Fenerbahçeli olan Özil'in hem takımın maçlarını izlemesi hem de arkadaşlarıyla tanışması düşünülüyor. Ayrıca taraftarlardan büyük ilgi olacağı düşünülüyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle tribünlerde taraftar olmasa da yıldız oyuncunun forma satışlarının artacağı ön görülüyor.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Transferi artık kesinleşen , sosyal medya hesaplarında kullandığı logosunda bir değişikliğe daha gitti. Önceki gün Arsenal renklerini çıkaran Özil, dün ise tamamen sarı-lacivertler kullandı. Dünyaca ünlü futbolcu, sarı-lacivert kalpler kullanarak yeni logosunu sosyal medya hesabında paylaştı ve profil fotoğrafı olarak ekledi. Bu gelişme hem dünya basınında hem de taraftarlar tarafından yoğun paylaşım aldı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

KADIKÖY'DE 2009'DA OYNADI

Çocukken taraftarı olduğu 'ye futbolcu olarak gelecek , Kadıköy'e ilk kez 2009 yılında çıkmıştı. UEFA Kupası ismi ve formatıyla son kez 2009'da düzenlenen turnuvanın finaline Şükrü Saracoğlu Stadı ev sahipliği yapmış, Mesut ise Werder Bremen formasıyla sahaya çıkmıştı. Shakhtar Donetsk'e o gece 2-1 kaybeden Mesut Özil'li Werder Bremen sahadan üzgün ayrılmıştı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı transferi sadece bir gövde gösterisi değildi. Takımın ayrıca bu pozisyon için de ihtiyacı bulunuyordu. Yaratıcı orta saha ya da 10 numaradaki bu boşluğu Mesut Özil fazlasıyla dolduracak.Bu bölgede oynayan Dimitris Pelkas ise kanatta görev yapacak. Teknik direktör Erol Bulut'un sezon başı planlarında da Pelkas'ın kanatta oynaması planlanıyordu. (Milliyet)

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