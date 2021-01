Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Mesut Özil'e Almanya'da da ilgi büyüktü. Bild an be an paylaşımlar üzerinden Özil'in Fenerbahçe'yi açıklamasını okucuylarıyla buluşturdu. ABD'de de Bleacher Report ile beraber birçok yayın organı DC United'ın hayallerinin sekteye uğradığını ve Mesut Özil'in Fenerbahçe paylaşımını yayınladı.