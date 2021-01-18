Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Tüm dünyada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor. 32 yaşındaki yıldızın Arsenal'den ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutması son dakika bilgileriyle paylaşıldı.
Başta Reuters ve AP gibi ünlü haber ajansları olmak üzere GOAL, ESPN, Guardian, The Athletic, CNN, Bild gibi medya devleri Özil'in transferini geniş yer ayırarak haberleştirdi. ABD'den Afrika'ya Asya'dan Avrupa'ya kadar herkes, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ve Kadıköy'e gidişini manşetlerine taşıdı.
GOAL.com'dan dünyaca tanınan illüstratör Emilio Sansolini, Mesut Özil'i sarı-lacivert renkler arasında ve Fenerbahçe armasıyla çizdi. İngiltere'de en çok konuşulan konu halini alan transferin perde arkaları paylaşıldı. Guardian özel bir video ile yıldız futbolcuya veda ederken, Mirror, Daily Mail ve The Sun'da da özel paylaşımlar vardı.