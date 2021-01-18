Fenerbahçe rekor kırdı! Mesut Ronaldo'yu geçti

Yeni haftada Fenerbahçe'de Mesut Özil hareketliliği bekleniyor. Artık Fenerbahçeli olan Özil'in hem takımın maçlarını izlemesi hem de arkadaşlarıyla tanışması düşünülüyor. Ayrıca taraftarlardan büyük ilgi olacağı düşünülüyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle tribünlerde taraftar olmasa da yıldız oyuncunun forma satışlarının artacağı ön görülüyor.

Transferi artık kesinleşen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarında kullandığı logosunda bir değişikliğe daha gitti. Önceki gün Arsenal renklerini çıkaran Özil, dün ise tamamen sarı-lacivertler kullandı. Dünyaca ünlü futbolcu, sarı-lacivert kalpler kullanarak yeni logosunu sosyal medya hesabında paylaştı ve profil fotoğrafı olarak ekledi. Bu gelişme hem dünya basınında hem de taraftarlar tarafından yoğun paylaşım aldı.