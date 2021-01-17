Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Son dakika: 'nin yeni transferi 'a geldi! İşte ilk sözleri

Son dakika transfer haberi: 'nin her konuda anlaşmaya vardığı ve KAP'a bildirdiği dünyaca ünlü futbolcu , 'a geldi. Türk asıllı Alman yıldızı taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 32 yaşındaki '10 numarayı' Emre Belözoğlu ve Selahattin Baki karşıladı. İlk röportajını kulüp televizyonuna veren Mesut, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:14 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 02:07
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Ve 'e kavuştu. Sarı-lacivertlilerin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yıldız futbolcu 'ye geldi.

Türk asıllı Alman futbolcu ve ailesini taşıyan özel uçak, saat 01.15 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Mesut'u havalimanında Fenerbahçeli yöneticiler Emre Belözoğlu ve Selahattin Baki karşıladı.

"BİR RÜYAM GERÇEKLEŞİYOR"

İlk röportajını havalimanında kulüp televizyonuna veren Mesut, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak." dedi.

BELÖZOĞLU: MESUT'UN VE F.BAHÇELİLERİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Mesut'u havalimanında karşılayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, transfer sürecini deperlendirdi. Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor. Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız." dedi.

KARANTİNA SÜRECİNDEN SONRA GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ!

32 yaşındaki yıldız ismin, karantina sürecinden sonra sağlık kontrollerinden geçip, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Mesut için görkemli bir imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

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