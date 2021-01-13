Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması geldi. Bir süredir sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla ilgili konuşan Belözoğlu, "Rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok." dedi.



İşte Belözoğlu'nun açıklamaları...

Emre Belözoğlu: "Mesut Özil'in kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok."

"ÖMER FARUK İÇİN VERDİĞİMİZ DEĞER KARŞILIK BULMADI"

"Ömer Faruk benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında "en genç kaptan" olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."

DORUKHAN TOKÖZ SÖZLERİ!

"Dorukhan Toköz'le ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez."

"PEROTTI'NİN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"

"Diego Perotti'nin dizinde bir bağın totele yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar alacağız. Ameliyat olursa 3 ile 8 ay sahalardan uzak kalacak."





"OZAN TUFAN İÇİN TEKLİF YOK"

Öte yandan Belözoğlu, İngiltere Premier Lig ekipleriyle adı anılan Ozan Tufan için kulübe ulaşan resmi bir teklifin olmadığını belirtti.

STOPER BÖLGESİNE TRANSFER

"Stoper bölgesine transfer olacak. Lemos'a inandığımız için mukavele yapık. İyi maçları olduğunu düşünüyorum. Bir değerlendirme yapıyoruz. Ben oyuncunun kumaşına hala inanıyorum."



