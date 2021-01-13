Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

Son dakika: 'de 'dan açıklaması! Transfer...

'nin transfer gündeminde bulunan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü , yıldız futbolcunun kulübü ile görüşme süreci bittikten sonra kendi aralarında görüşme yapacaklarını ifade etti. Öte yandan transfer yapacakları mevkiyi açıklayan Belözoğlu, , ve ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:56 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 19:11
Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

Sportif Direktörü 'dan açıklaması geldi. Bir süredir sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla ilgili konuşan Belözoğlu, "Rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok." dedi.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

Emre Belözoğlu: "'in kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. 'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok."

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

"ÖMER FARUK İÇİN VERDİĞİMİZ DEĞER KARŞILIK BULMADI"
"Ömer Faruk benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında "en genç kaptan" olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

DORUKHAN TOKÖZ SÖZLERİ!
"'le ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez."

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

"PEROTTI'NİN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"
"Diego 'nin dizinde bir bağın totele yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar alacağız. Ameliyat olursa 3 ile 8 ay sahalardan uzak kalacak."

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

"OZAN TUFAN İÇİN TEKLİF YOK"
Öte yandan Belözoğlu, İngiltere Premier Lig ekipleriyle adı anılan Ozan Tufan için kulübe ulaşan resmi bir teklifin olmadığını belirtti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

STOPER BÖLGESİNE TRANSFER
"Stoper bölgesine transfer olacak. Lemos'a inandığımız için mukavele yapık. İyi maçları olduğunu düşünüyorum. Bir değerlendirme yapıyoruz. Ben oyuncunun kumaşına hala inanıyorum."

Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! Transfer...

JOSE SOSA AÇIKLAMASI
"Sosa'nın Galatasaray maçından önce ayak parmağı kırıldı. O şekilde 4-5 maç oynadı. Bir aydır kasığında ağrılar var. Ağrılarına rağmen idmana çıkmak istiyor. Sosa bu takıma faydalı olacak. Hayal kırıklığı algısından rahatsızım."

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