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Son dakika haberi: 'nin yeni transferi kimdir?

Son dakika () transfer haberi: Transfer çalışmalarına son sürat eden sarı lacivertliler, kadrosuna altyapıdan bir oyuncu dahil etti. Kanarya, 2005 doğumlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, genç transfer Arda Güler kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:39
Son dakika FB haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Arda Güler kimdir?

Kulübü, futbol altyapı oyuncularından ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi , sportif direktör , idari koordinatör , futbol akademi genel koordinatörü ve genç futbolcunun ebeveynleri ile 'in de katıldığı aktarıldı.

ARDA GÜLER KİMDİR?

2005 doğumlu genç futbolcu Arda Güler, ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 'nın ilçesinde 25 Şubat 2005 tarihinde dünyaya gelen Arda Güler, henüz 15 yaşında.

Futbola ilk adımı kulübünde atan genç yıldız, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil olmuştu. Sol ayaklı olan Arda Güler, takımının 10 numaralı formasını giyiyordu. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak gösterilen Arda Güler, taraftarın da çok şey beklediği isimler arasına şimdiden girmeyi başardı.

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