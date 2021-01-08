İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

Fenerbahçe ve Alanyaspor ligin 16. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe, maç sonrası puanını 32'ye çıkartarak lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 30 puanla 4 sırada yer aldı.

Maç sonrası Fenerbahçe'nin %29, Alanyaspor'un %71'lik topa sahip olma oranı göze çarparken, Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Çağdaş Atan, konu ile ilgili konuştu.

Atan, verdiği demeçte, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ancak ben biraz daha oyun bekliyordum. 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut ise Çağdaş Atan'ın bu sözlerine, "Her zaman topa sahip olarak maç kazanamazsınız. Sadece skora baksın." demeciyle karşılık verdi.

MAÇ SONRASI TRANSFER DETAYI

Öte yandan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası sürpriz bir transfer detayı ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Fenerbahçeli Ozan Tufan için şu sıralar transfer komitesi 2 İngiliz kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bununla beraber Ozan Tufan ve Alanyasporlu Berkan İsmail Kutlu için 2 İtalyan kulübünün devrede olduğu ifade edildi.

MAÇI İZLEDİLER

Öte yandan bu iki İtalyan kulübünün Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesini canlı takip ettiği ve Ozan Tufan ile Berkan İsmail Kutlu için özel rapor hazırladığı kaydedildi.