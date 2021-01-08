Haberler Fenerbahçe İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

İtalyan devleri onlar için geldi! maçında ayrıntısı

Süper Ligin 16. haftasında ve , Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, maç sonrası önemli bir ayrıntısı ortaya çıktı. Buna göre 2 İtalyan devi, sahada olan 2 yıldızı dev maçta özel olarak izledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 10:47 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 10:50
İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

ve ligin 16. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

, maç sonrası puanını 32'ye çıkartarak lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu. ise 30 puanla 4 sırada yer aldı.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

Maç sonrası 'nin %29, 'un %71'lik topa sahip olma oranı göze çarparken, Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Çağdaş Atan, konu ile ilgili konuştu.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

Atan, verdiği demeçte, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ancak ben biraz daha oyun bekliyordum. 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır." ifadelerini kullandı.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

Erol Bulut ise Çağdaş Atan'ın bu sözlerine, "Her zaman topa sahip olarak maç kazanamazsınız. Sadece skora baksın." demeciyle karşılık verdi.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

MAÇ SONRASI TRANSFER DETAYI
Öte yandan - maçı sonrası sürpriz bir detayı ortaya çıktı.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

Bilindiği üzere Fenerbahçeli için şu sıralar komitesi 2 İngiliz kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

Bununla beraber ve Alanyasporlu için 2 İtalyan kulübünün devrede olduğu ifade edildi.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

MAÇI İZLEDİLER
Öte yandan bu iki İtalyan kulübünün Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesini canlı takip ettiği ve Ozan Tufan ile Berkan İsmail Kutlu için özel rapor hazırladığı kaydedildi.

İtalyan devleri onlar için geldi! Fenerbahçe Alanyaspor maçında transfer ayrıntısı

karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, , 11'de başladığı mücadelenin 82. dakikasında yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

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