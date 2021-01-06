Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

maçının hazırlıklarını tamamladı

'in 17. haftasında 7 Ocak Perşembe günü 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:32
Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'in 17. haftasında yarın 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ile çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla süren idmanın son bölümünde oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de takımla çalışırken, , , , ve çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



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