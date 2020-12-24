Zoraki değişiklik

Süper Ligi'in 14. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, eksikler nedeniyle sahaya farklı bir 11 ve dizilişle çıkmak zorunda kaldı. Pelkas'ın cezalı, Ozan Tufan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı karşılaşma öncesi Mbawana Samatta, Enner Valencia, Diego Perotti Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci'nin de sakatlıkları nedeniyle yer alamadı. Kalede cezası sona eren Altay eldivenleri giyerken, beklerde Nazım Sangare- Filip Novak görev yaptı. Sarı-lacivertliler, kanatlarda Sinan-Caner'le başladı, en uçta ise Thiam ile Ademi ikilisiyle gol aradı. Geçtiğimiz hafta 3-1 kaybedilen Gaziantepspor maçının ikinci yarısındaki saha dizilişiyle bu karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda 3 puanı aldı.

ADEMİ İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Kemal Ademi, ilk kez bir resmi maça 11'de başladı. 74. dakikada yerini Ferdi'ye bırakan 1.98'lik dev golcü, sahada kaldığı süre içinde önemli fırsatlar da yakalarken, vasat bir görüntü çizdi.

'BU GALİBİYETLERİN DEVAMI GELECEK

Gaziantep maçından sonra dün de 11'de sahaya çıkan Novak, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Başakşehir karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli sol bek, "Rakibimizin ilk şutunda golü bulmasından sonra kısa süreli bir motivasyon kaybı yaşadık. Ancak daha sonra oyunda üstünlüğü kurduk. Rakibimizden oyuncu atılmasaydı da bu karşılaşmada 3 puanı alacak futbolu oynadık. Umarım bu galibiyetlerin devam gelir" diye konuştu.

NE DE OLSA 1 NUMARA

Bir maçlık cezasının ardından dün akşam eldivenleri tekrar giyen Altay Bayındır, yine kritik kurtarışlara imza attı. Karşılaşmanın 1-0 ve 1-1 olduğu dakikalarda iki önemli pozisyonda topu kornere çelen 22 yaşındaki file bekçisi, galibiyette kilit rol oynayan isimler arasında yer aldı. 90 dakika sonunda bir hayli mutlu olan Altay, "Kötü gidişe son vermek adına hak ettiğimiz bir galibiyat aldık" dedi.