Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Top kaybına '10' numara çözüm

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Trabzon maçındaki performansıyla eleştiri almış, Beşiktaş derbisinde de aşırı top kaybı dolayısıyla 45 dakika oyunda kalabilmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Teknik heyet, Denizlispor karşılaşması sonrası bu sistemi değiştiriyor. Gustavo'nun cezalı olması nedeniyle Denizli deplasmanında Sosa ile Ozan Tufan yan yana görev alacak. Önlerinde ise Mert Hakan Yandaş olacak. Ancak Denizli sonrası sistem değişecek.

BİRBİRLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYORLAR

Teknik heyet, Ozan ve Sosa'nın aynı tip futbolcular olması dolayısıyla birbirlerini olumsuz etkilediğine, forvet arkasında gerçek bir 10 numara kullanmanın bu oyuncuların performansını artıracağına inanıyor.

Bu anlamda Ozan veya Sosa konusunda maça göre tercih yapılacak. 10 numarada ise Mert Hakan veya Pelkas ikilisinden biri görev alacak. Kısaca Fenerbahçe alınan olumsuz sonuçlar sonrası bir sistem değişikliğine gidecek.

10 numara savunma da yapmalı! (Gürcan BİLGİÇ/ BİR GÖRÜŞ)

10 maçın analizini yaptığınızda Fenerbahçe'nin problem çözmekte sıkıntıları olduğu ortada. Başlarda bunu kenarlardan taşıdıkları toplar yani bol orta ile halletmek istediler ancak rakipler bunu öğrendi ve tedbir aldı.

Hücum opsiyonlarına merkezi de eklemek doğru bir karar. Ama Erol Hoca'nın 10 numarasına savunma da yaptırması lazım. Hem Pelkas hem de Mert Hakan görev aldıklarında bu kısımda yeterli olmadılar.