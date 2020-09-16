Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis'e dev teklif

Yeni sezonda şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'da kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmış, bu transferin ardından ise forvet arayışlarını sıklaştırmıştı.

Sarı-lacivertlilerde forvet mevkisi için birçok isim gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de bonservisi Porto'da bulunan Ze Luis...

DEV TEKLİF GELDİ

Kanarya'nın transfer listesinde olan Ze Luis'e dev teklif geldi.

Portekiz basının haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3.5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5.5 milyon euro teklif etti.

Geçen yaz 12,5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euronun altına göndermeyi istemediği belirtilen Porto'nun, en yüksek teklifi beklediği de kaydedildi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncunun ise kısa süre içinde takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe ise, Ze Luis için satın alma opsiyonunun olduğu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyordu.