Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis'e dev teklif

Son dakika haberi: 'nin gündemindeki 'e dev teklif

Son dakika haberi: 'yi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya satan sarı-lacivertlilerde forvet arayışları sıklaşmış, gündeme bonservisi Porto'da bulunan gelmişti. Kanarya'nın listesinde yer alan yıldız futbolcuya ekiplerinden talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:28
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis'e dev teklif

Yeni sezonda şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen , geçtiğimiz sezonun başında 'da kadrosuna kattığı 'yi Lazio'ya satmış, bu transferin ardından ise forvet arayışlarını sıklaştırmıştı.

Sarı-lacivertlilerde forvet mevkisi için birçok isim gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de bonservisi Porto'da bulunan ...

DEV TEKLİF GELDİ

Kanarya'nın listesinde olan Ze Luis'e dev teklif geldi.

Portekiz basının haberine göre ekiplerinden , Ze Luis'e senelik 3.5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5.5 milyon euro teklif etti.

Geçen yaz 12,5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euronun altına göndermeyi istemediği belirtilen Porto'nun, en yüksek teklifi beklediği de kaydedildi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncunun ise kısa süre içinde takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe ise, Ze Luis için satın alma opsiyonunun olduğu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyordu.

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