Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması

Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekibe olan transferinden vazgeçtiği yıldız, Sport1'e konuştu.

Transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.

Bonservisi Guangzhou RF'de Zahavi, Çin ekibinde 106 maçta 91 gol, 27 asistlik performans sergiledi.