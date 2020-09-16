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Eran Zahavi'den açıklaması

Son dakika haberi: 'nin gündeminde olduğu iddia edilen İsrailli futbolcu Eran Zahavi'den açıklaması geldi. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. , dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:32 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:50
Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması

Transferde adı uzun süredir ile anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekibe olan transferinden vazgeçtiği yıldız, Sport1'e konuştu.

Transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, ", dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.

Bonservisi Guangzhou RF'de Zahavi, ekibinde 106 maçta 91 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

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