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09 Eylül 2020, Çarşamba
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3 eksikle çalıştılar

3 eksikle çalıştılar

İlk hafta maçında cuma günü Rizespor'a konuk olacak F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk hafta maçında cuma günü Rizespor'a konuk olacak F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerinde idman yapan sarı-lacivertliler, 3 isimden yoksun çalıştı. Lazio'ya transferi biten Muriç ile hafif sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Serdar Aziz, antrenmanda yer almadı. Milli Takım'ın Macaristan maçında sakatlanan Yandaş ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
  1. 9.9.2020
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