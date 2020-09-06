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06 Eylül 2020, Pazar
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Rodrigues'in yerine ona bakıyor! Komşu'dan süper yetenek

Fenerbahçe Rodrigues'in yerine ona bakıyor! Komşu'dan süper yetenek

'de son dakika haberi... Garry Rodrigues'i Olimpiakos'a göndermeyi planlayan sarı lacivertlilerin, Yunanistan'da transfer görüşmesinde bulunduğu ortaya çıktı. Komşu basınında çıkan haberlere göre Kanarya'nın fiyat sorduğu isim belli oldu. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites yükseltti... Garry Rodrigues'in Olimpiakos transferi için görüşmelerde bulunduğu bilinen Kanarya'nın, kanat bölgesi için nabız yokladığı belli oldu.

Sarı lacivertlilerin bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.

F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU!
Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.

Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve durumunu Yunan ekibiyle görüşüldü.

, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 18:18
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