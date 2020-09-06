Fenerbahçe Rodrigues'in yerine ona bakıyor! Komşu'dan süper yetenek

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Garry Rodrigues'in Olimpiakos transferi için görüşmelerde bulunduğu bilinen Kanarya'nın, kanat bölgesi için nabız yokladığı belli oldu.

Sarı lacivertlilerin bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.

F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU!

Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.

Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumunu Yunan ekibiyle görüşüldü.

Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı.