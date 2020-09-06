Fenerbahçe Rodrigues'in yerine ona bakıyor! Komşu'dan süper yetenek
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Garry Rodrigues'i Olimpiakos'a göndermeyi planlayan sarı lacivertlilerin, Yunanistan'da transfer görüşmesinde bulunduğu ortaya çıktı. Komşu basınında çıkan haberlere göre Kanarya'nın fiyat sorduğu isim belli oldu. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Garry Rodrigues'in Olimpiakos transferi için görüşmelerde bulunduğu bilinen Kanarya'nın, kanat bölgesi için nabız yokladığı belli oldu.
Sarı lacivertlilerin bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.
F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU!
Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.
Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumunu Yunan ekibiyle görüşüldü.
Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 18:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Rodrigues'in yerine ona bakıyor! Komşu'dan süper yetenek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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