Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gül...

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transferin en atak kulübü durumunda. Neredeyse tüm mevkileri yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertlilerin savunma mevki için de bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki Gökhan Gül ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla temasa geçtiği öğrenilirken, kadrosuna katıp Süper Lig ekiperine kiralayarak ülke futbolunu tanımasını planladığı öğrenildi.

GÖKHAN GÜL KİMDİR?

17 Temmuz 1998 yılında Almanya Castrop-Rauxel'de dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen genç futbolcu futbola VFL Bochum altyapısında başladı. 2015-2016 yılında Bochum'da profesyonel olan Gökhan Gül 2016-2017 yılında Fortuna Düsseldof'a transfer oldu. Genç futbolcu 143 maçta 12 gol 7 asist ile oynadı. Gökhan Gül'ün 325 bin € piyasa değeri bulunuyor.