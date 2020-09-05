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Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
11 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta şov yapan Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor. Eljif Elmas tarzı uyguna alıp yüksek bonservisle satabileceği oyunculara yönelip mali açıdan rahatlamayı planlayan sarı-lacivertliler aradığı futbolcuyu Kosova'da bulurken, hemşehrisi Vedat Muriqi'yi devreye sokarak transferi bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
5 Eylül 2020 Cumartesi 16:08
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Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.
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Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve tam 11 oyuncuyu transfer etti.
Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda "ben de varım" sinyalini rakiplerine verdi.
Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampı sona eren Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia transferini duyurdu.
Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.