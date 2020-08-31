Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu... Fenerbahçe Burak Kapacak ile el sıkıştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe G.Saray ve Beşiktaş istiyordu... F.Bahçe anlaşma sağladı

ve istiyordu... Kapacak ile el sıkıştı

Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu... Fenerbahçe Burak Kapacak ile el sıkıştı

Transferde adeta şov yaparak 11 ismi kadrosuna katan , ve 'ın da listesinde yer alan Bursasporlu 20 yaşındaki orta saha Kapacak ile anlaşma sağladı.

döneminin flaş ekiplerinden , geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran sarı-lacivertli ekip, bir isimle daha el sıkıştı.

Fenerbahçe, ve 'ın da transfer listesinde yer alan Bursasporlu Kapacak için de anlaşma sağladı. 20 yaşındaki genç orta saha Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan , 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

  1. 31.8.2020
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