Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu... Fenerbahçe Burak Kapacak ile el sıkıştı

Transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran sarı-lacivertli ekip, bir isimle daha el sıkıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Bursasporlu Burak Kapacak için de anlaşma sağladı. 20 yaşındaki genç orta saha Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Burak Kapacak, 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.