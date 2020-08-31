Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu... Fenerbahçe Burak Kapacak ile el sıkıştı
Transferde adeta şov yaparak 11 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Bursasporlu 20 yaşındaki orta saha Burak Kapacak ile anlaşma sağladı.
Transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran sarı-lacivertli ekip, bir isimle daha el sıkıştı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Bursasporlu Burak Kapacak için de anlaşma sağladı. 20 yaşındaki genç orta saha Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Burak Kapacak, 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu... Fenerbahçe Burak Kapacak ile el sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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