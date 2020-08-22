Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçta Ozan Tufan (pen.) ve Mert Hakan'ın golleriyle 2-1 öne geçse de Ndao'nun golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Yeni sezona yeni hocası Erol Bulut yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçta ilk gol Karagümrük'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar 5. dakikada Ndao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole çabuk yanıt verdi. 7. dakikada kazanılan penaltıyı Ozan Tufan ağlara yollayıp skora dengeyi getirdi: 1-1.
MERT HAKAN İLK GOLÜNÜ ATTI!
İlk yarı 1-1 tamamlanırken, sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın 47. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Yeni transfer Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Yediği golden sonra beraberlik için bastıran Karagümrük aradığı golü 77'de buldu. Maçın açılış golünü atan Ndao bir kez daha sahneye çıkarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.
THIAM 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Thiam, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Teknik direktör Erol Bulut, Senegalli forvete ilk 11'de görev verdi.
MURIQI KADROYA ALINMADI!
Fenerbahçe'de, Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriqi, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymediği belirtildi.
NOVAK, SOSA VE SİNAN GÜMÜŞ DE OYNAMADI
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muriqi'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle, yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle yer almadı.
Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 18:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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