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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Karagümrük'ü aşamadı!

2-2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında 'in yeni ekibi ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçta (pen.) ve 'ın golleriyle 2-1 öne geçse de Ndao'nun golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Yeni sezona yeni hocası yönetiminde hazırlanan , hazırlık maçında 'in yeni ekibi ile karşı karşıya geldi. Düzce Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta ilk gol Karagümrük'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar 5. dakikada Ndao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole çabuk yanıt verdi. 7. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara yollayıp skora dengeyi getirdi: 1-1.

MERT HAKAN İLK GOLÜNÜ ATTI!
İlk yarı 1-1 tamamlanırken, sarı-lacivertliler Yandaş'ın 47. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Yeni Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yediği golden sonra beraberlik için bastıran Karagümrük aradığı golü 77'de buldu. Maçın açılış golünü atan Ndao bir kez daha sahneye çıkarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.

THIAM 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Thiam, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Teknik direktör Erol Bulut, Senegalli forvete ilk 11'de görev verdi.

MURIQI KADROYA ALINMADI!
Fenerbahçe'de, Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriqi, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymediği belirtildi.

NOVAK, SOSA VE SİNAN GÜMÜŞ DE OYNAMADI
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muriqi'in yanı sıra Nabil Dirar ve sakatlığı sebebiyle, yeni transferler Filip Novak ve ise antrenman eksikliği nedeniyle yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan , Allahyar Sayyadmanesh ve 'den yararlanamadı.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 18:58
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