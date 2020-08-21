Son dakika: Sosa Fenerbahçe'de! İşte forma numarası
Son dakika haberine göre; Yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı. Sarı lacivertliler, Jose Sosa ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak.
Ayrıca Jose Sosa, daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan 5 numaralı formayı giyecek.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 00:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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