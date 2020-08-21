Son dakika: Sosa Fenerbahçe'de! İşte forma numarası - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe transferi resmen açıkladı! İşte forma numarası

Son dakika: Sosa 'de! İşte forma numarası

Son dakika: Sosa Fenerbahçe'de! İşte forma numarası

Son dakika haberine göre; Yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam eden bir transferi daha resmen açıkladı. Sarı lacivertliler, ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak.

Ayrıca , daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan 5 numaralı formayı giyecek.


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Fenerbahçe Sosa transferini böyle duyurdu

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 00:34
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