Fenerbahçe'ye flaş transfer çalımı! Başakşehir ve Beşiktaş...
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen kulüpler, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor... Bonservis bedeli ödemeden birçok transfere imza atarn Fenerbahçe, bu kez Vedat Muriqi'yi satmak üzere olduğu Lazio'dan Bastos'u transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak, transferde Beşiktaş ve Başakşehir de devreye girdi. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan, Sosa için de kısa süre içinde duyuruda bulunması beklenen sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da aradığı ismi bulmuştu.
Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye Süper Lig devleri girdi.
Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ve Başakşehir, Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor. Bastos yarışında ise, Başakşehir'e daha yakın.
176 MAÇ 13 GOL, 1 ASİST
Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı..
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 21:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye flaş transfer çalımı! Başakşehir ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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