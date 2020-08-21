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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye flaş transfer çalımı! Başakşehir ve Beşiktaş...

'ye flaş çalımı! ve ...

Fenerbahçe'ye flaş transfer çalımı! Başakşehir ve Beşiktaş...

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen kulüpler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor... Bonservis bedeli ödemeden birçok transfere imza atarn , bu kez 'yi satmak üzere olduğu Lazio'dan Bastos'u transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak, transferde ve de devreye girdi. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

, , Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam ve 'ü kadrosuna katan, Sosa için de kısa süre içinde duyuruda bulunması beklenen sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da aradığı ismi bulmuştu.

Uzun süredir 'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye devleri girdi.

Di Marzio'nun haberine göre; ve , Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor. Bastos yarışında ise, Başakşehir'e daha yakın.

176 MAÇ 13 GOL, 1 ASİST
Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı..

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Temasa geçildi

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 21:26
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