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Kulüp yöneticisi resmen açıkladı! Smolov ve Fenerbahçe...
Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin satışı için temaslar sürerken, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası için de planlamalar şimdiden yapılıyor. Golcü arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerin ile adı anıla Fedor Smolov için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
18 Ağustos 2020 Salı 15:30
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Geçtiğimiz sezonu beklentilerin çok altında bir performanla tamamlayan Fenerbahçe sezonu topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
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Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına yoğunlaşırken transfer sezonunun en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor.
Şu ana dek Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Gökhan Gönül, Caner Erken, Filip Novak ve Barış Sungur'u resmi olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler birçok isimle de prensip anlaşmasına varmış durumda.
Öte yandan Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet eden Fenerbahçe, sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık mücadelesinde İstanbulspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti.
Transferde kadroya katılacak isimlerin yanında, harcama limiti nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda olan sarı-lacivertlilerde takımdan gitmesi gündemde olan en dikkat çekici isimler ise Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi...