Kulüp yöneticisi resmen açıkladı! Smolov ve Fenerbahçe...

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin satışı için temaslar sürerken, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası için de planlamalar şimdiden yapılıyor. Golcü arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerin ile adı anıla Fedor Smolov için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)