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20 Ağustos 2020, Perşembe
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’tan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Ali Koç’tan Başkan Erdoğan’a ziyaret

, Kulübü Başkanı ’u kabul etti. Koç, Erdoğan’a sarı-lacivertlilerin formasını takdim etti.

Kulübü Başkanı , dün akşam saatlerinde tarafından kabul edildi. Sarı- lacivertli kulübün internet sitesi aracılığıyla duyurulan kabulde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaları takdim ettiği açıklandı. Kabulde Ali Koç ile Erdoğan'ın futbol gündemiyle ilgili görüştüğü dile getirildi.
  1. 20.8.2020
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