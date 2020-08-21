Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum"

Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum"

Yeni sezon çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Lazio'ya transferi gündemde olan 'nin menajeri , futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Canatar, Muriqi'nin İtalyan ekibine transferiyle ilgili, "Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... 'nin menajeri , golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lazio ile transfer için son aşamada olduklarını ifade etti.

Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Lazio Kulübü'nün konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." dedi.

Canlı yayında açıkladı!

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 20:36
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