Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum"
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Canatar, Muriqi'nin İtalyan ekibine transferiyle ilgili, "Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lazio ile transfer için son aşamada olduklarını ifade etti.
Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Lazio Kulübü'nün Vedat Muriç konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." dedi.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 20:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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