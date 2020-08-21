Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı! "Engel görmüyorum"

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lazio ile transfer için son aşamada olduklarını ifade etti.

Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Lazio Kulübü'nün Vedat Muriç konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." dedi.