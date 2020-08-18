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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Bastos'ta işlem tamam! Gözler Erol Bulut'ta

'ta işlem tamam! Gözler Erol 'ta

Bastos'ta işlem tamam! Gözler Erol Bulut'ta

çalışmalarını sürdüren , bir süredir görüştüğü 'nun stoperi ile her konuda anlaşmaya vardı. Erol 'un, yıldıza onay vermesi halinde transfer resmen açıklanacak.

sezonuna hızlı giren ve birçok eksik bölgesine takviye yapan , stoper mevkisi için de 'nun yıldızı 'u gündemine almıştı.

Sarı-lacivertlilerin, stoperle birkaç gündür sürdürdüğü görüşmeler mutlu sonla noktalandı. Spor'un haberine göre Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla her konuda anlaştı.

GÖZLER EROL BULUT'TA...
Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için Erol 'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.

  1. 19.08.2020
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