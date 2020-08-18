Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir görüştüğü Lazio'nun stoperi Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı. Teknik direktör Erol Bulut'un, Angolalı yıldıza onay vermesi halinde transfer resmen açıklanacak.
Transfer sezonuna hızlı giren ve birçok eksik bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, stoper mevkisi için de Lazio'nun yıldızı Bastos'u gündemine almıştı.
Sarı-lacivertlilerin, Angolalı stoperle birkaç gündür sürdürdüğü görüşmeler mutlu sonla noktalandı. TRT Spor'un haberine göre Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla her konuda anlaştı.
GÖZLER EROL BULUT'TA...
Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Erol Bulut'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bastos'ta işlem tamam! Gözler Erol Bulut'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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