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16 Ağustos 2020, Pazar
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’dan yakın takip

SPK’dan yakın takip

Yeni transferleri 'a bildirmeyen 'ye yakın takip... Harcama limitleri nedeniyle bu isimleri idmanlara çıkarmasına rağmen KAP'a bildirmeyen sarı-lacivertliler, 'nun () takibine girdi.

Yeni transferleri 'a bildirmeyen 'ye yakın takip... Harcama limitleri nedeniyle bu isimleri idmanlara çıkarmasına rağmen KAP'a bildirmeyen sarı-lacivertliler, 'nun () takibine girdi.

  1. 16.8.2020
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