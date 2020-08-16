Fenerbahçe'de savunmaya tam 4 aday

Sarı-lacivertliler, gündeminde yer alan Lazio'dan Bastos, Las Palmas'tan Lemos, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Alanyaspor'dan Steven Caulker ile görüşmelere devam ediyor. Kanarya'nın bu 4 isimden ikisini kadrosuna katması bekleniyor.