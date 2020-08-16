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16 Ağustos 2020, Pazar
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'de savunmaya tam 4 aday

Fenerbahçe'de savunmaya tam 4 aday

Geçtiğimiz iki sezonda savunmada büyük sıkıntılar yaşayan , 2020-21 öncesi bu bölgeye iki takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, gündeminde yer alan Lazio'dan Bastos, Las Palmas'tan Lemos, 'den , 'dan Steven Caulker ile görüşmelere devam ediyor. Kanarya'nın bu 4 isimden ikisini kadrosuna katması bekleniyor.

  1. 16.8.2020
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