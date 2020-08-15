Erol Bulut'tan galibiyet yorumu! "İyi bir başlangıç oldu" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Erol Bulut'tan galibiyet yorumu! "İyi bir başlangıç oldu"

Erol Bulut'tan galibiyet yorumu! "İyi bir başlangıç oldu"

, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Bulut, "İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar" dedi.

, 4-0'lık galibiyetle sona eren İstanbulspor maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Bulut, "Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"FUTBOLCULAR İSTEKLİ VE ARZULU"
Futbolcuların istekli ve arzulu olduklarının altını çizen Erol Hoca, "Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider." diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 15.08.2020
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