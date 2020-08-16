Çizme’de gündem o

Transferin gözde ismi olan Vedat Muriç, İtalya'da konuşulan isimler arasına girdi. Lazio'nun ısrarcı olduğu Fenerbahçe'nin golcüsü için Çizme basınında net haberler vardı. İtalyanlar, Kosovalı yıldızın 16 milyon euro artı bonuslarla Lazio'ya transferinin kesinleştiği ifade edildi.