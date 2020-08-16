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16 Ağustos 2020, Pazar
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’de gündem o

Çizme’de gündem o

Transferin gözde ismi olan , 'da konuşulan isimler arasına girdi. 'nun ısrarcı olduğu 'nin golcüsü için basınında net haberler vardı. , yıldızın 16 milyon euro artı bonuslarla Lazio'ya transferinin kesinleştiği ifade edildi.

Transferin gözde ismi olan , 'da konuşulan isimler arasına girdi. 'nun ısrarcı olduğu 'nin golcüsü için basınında net haberler vardı. , yıldızın 16 milyon euro artı bonuslarla Lazio'ya transferinin kesinleştiği ifade edildi.

  1. 16.8.2020
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