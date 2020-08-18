Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin listesindeki yıldıza büyük şok! Silahlı saldırganlar...

'nin transfer listesindeki Enner 'nın kız kardeşi kaçırıldı!

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!

'nin transfer gündeminde yer alan Enner 'nın kız kardeşi Erci Valencia, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basarak eylemi gerçekleştiren saldırganlar polise ihbar edildi.

Adı son dönemde ile anılan Ekvador'lu futbolcu Enner , büyük bir şok yaşadı. Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, çalıştığı otele baskın yapan silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Ekvadorlu gazeteci Carlos Sacoto'nun iddiasına göre, Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basan bir grup silahlı şahıs, Ekvadorlu futbolcunun kardeşini kaçırırken, olay yerinden kaçmayı başaran başka bir çalışan durumu polise ihbar etti.

"MİNİBÜSLE KAÇIRDILAR"

Olay anının tanığı olan Erci Valencia'nın eşi, "8 kişi eve girdi. O sırada dışarıdaydım. Kendimi nehre attım. Minibüs tipindeki araca bindirerek eşimi kaçırdılar." ifadesini kullandı.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 19:27
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