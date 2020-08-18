Enner Valencia Fenerbahçe'ye! Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı
Transferde üst üste hamleler yaparak şov yapan Fenerbahçe bir yıldızı daha imza aşamasına getirdi. TRT Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan golcü futbolcu Enner Valencia ile sarı-lacivertli takım arasında prensip anlaşmasına varıldı.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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