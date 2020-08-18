Enner Valencia Fenerbahçe'ye! Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye bir golcü daha! Yıldız isimle anlaşma tamam

Enner 'ye! Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı

Enner Valencia Fenerbahçe'ye! Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı

üst üste hamleler yaparak şov yapan bir yıldızı daha imza aşamasına getirdi. Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan golcü futbolcu Enner ile sarı-lacivertli takım arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Detaylar birazdan...
  1. 18.08.2020
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