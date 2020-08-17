Bastos için geri sayım

Lazio'nun Angolalı stoper için 5 milyon euro istediği belirtilirken, Kanarya'nın 3 milyon euro'da direttiği ileri sürülüyor. Bastos için yapılan görüşmelerin Lazio'nun imza attırmak istediği Muriç transferinden bağımsız yapıldığı da yazıldı. Haberde; geçtiğimiz sezon Lazio'da fazla süre alamayan 28 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.