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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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için geri sayım

Bastos için geri sayım

Savunmanın göbeğine en az iki yapmayı planlayan , 'da temaslarını sürdürüyor. İtalya'da yayın yapan Calciomercato da sarı-lacivertlilerin Çizme'deki görüşmelerini detaylı bir şekilde paylaşıyor, konusunda somut adımlar atıldığını iddia ediyor.

'nun Angolalı stoper için 5 milyon euro istediği belirtilirken, Kanarya'nın 3 milyon euro'da direttiği ileri sürülüyor. için yapılan görüşmelerin Lazio'nun imza attırmak istediği Muriç transferinden bağımsız yapıldığı da yazıldı. Haberde; geçtiğimiz sezon Lazio'da fazla süre alamayan 28 yaşındaki stoperin de 'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 17.8.2020
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