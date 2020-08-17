Bastos için geri sayım
Savunmanın göbeğine en az iki transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, İtalya'da temaslarını sürdürüyor. İtalya'da yayın yapan Calciomercato da sarı-lacivertlilerin Çizme'deki görüşmelerini detaylı bir şekilde paylaşıyor, Bastos konusunda somut adımlar atıldığını iddia ediyor.
Lazio'nun Angolalı stoper için 5 milyon euro istediği belirtilirken, Kanarya'nın 3 milyon euro'da direttiği ileri sürülüyor. Bastos için yapılan görüşmelerin Lazio'nun imza attırmak istediği Muriç transferinden bağımsız yapıldığı da yazıldı. Haberde; geçtiğimiz sezon Lazio'da fazla süre alamayan 28 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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