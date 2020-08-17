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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Artık 1 numaranın sahibi Altay

Artık 1 numaranın sahibi Altay

Artık 1 numaranın sahibi Altay

'in geçtiğimiz sezon teknik heyete geçmesine rağmen giyilmeyen 1 numaralı forma artık Altay Bayındır'ın...

22 yaşındaki file bekçisi, İstanbulspor ile önceki gün oynanan hazırlık maçında en son 'in giydiği formayı sırtına geçirdi. maçının ilk 45 dakikası kaleyi koruyan Altay, teknik heyetten tam puan aldı.

  1. 17.8.2020
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