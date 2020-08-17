Artık 1 numaranın sahibi Altay
Volkan Demirel'in geçtiğimiz sezon teknik heyete geçmesine rağmen giyilmeyen 1 numaralı forma artık Altay Bayındır'ın...
22 yaşındaki file bekçisi, İstanbulspor ile önceki gün oynanan hazırlık maçında en son Volkan Demirel'in giydiği formayı sırtına geçirdi. İstanbul maçının ilk 45 dakikası kaleyi koruyan Altay, teknik heyetten tam puan aldı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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