Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! "Gustavo'yu satan..."

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden ve üst üste transferlerle takımda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Yıldız futbolcu için ciddi tekliflerin olduğu ve takımdan gönderilmesinin gündeme gelmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar adeta seferber oldu. İşte o yorumlar...