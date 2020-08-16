Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! 'Gustavo'yu satan...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! "Gustavo'yu satan..."

Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! "Gustavo'yu satan..."

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden ve üst üste transferlerle takımda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Yıldız futbolcu için ciddi tekliflerin olduğu ve takımdan gönderilmesinin gündeme gelmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar adeta seferber oldu. İşte o yorumlar...

16 Ağustos 2020 Pazar 21:37
Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! Gustavo'yu satan...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın önemli oyuncularından Luiz Gustavo'nun ayrılığı gündeme geldi.


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Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! Gustavo'yu satan...

Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürülürken, Fransız ekibinin 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! Gustavo'yu satan...

Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül verenler, Gustavo'nun satılmaması için sosyal medyada yönetime mesaj yolladı.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! Gustavo'yu satan...
Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! Gustavo'yu satan...
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