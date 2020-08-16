Fenerbahçe taraftarı seferber oldu! "Gustavo'yu satan..."
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden ve üst üste transferlerle takımda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Yıldız futbolcu için ciddi tekliflerin olduğu ve takımdan gönderilmesinin gündeme gelmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar adeta seferber oldu. İşte o yorumlar...
16 Ağustos 2020 Pazar 21:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımın önemli oyuncularından Luiz Gustavo'nun ayrılığı gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürülürken, Fransız ekibinin 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül verenler, Gustavo'nun satılmaması için sosyal medyada yönetime mesaj yolladı.