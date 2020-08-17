Topuk’ta iki maç

Samandıra'daki çalışmaların ardından yarın Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan Fenerbahçe'nin, programı belli oldu. Sarı-laciverliler, 10 günlük kamp sürecinde 2 hazırlık maçı oynayacak. Kanarya, 22 Ağustos'ta Karagümrük, 28 Ağustos'ta da Alanyaspor ile karşılaşacak.