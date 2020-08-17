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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Topuk’ta iki maç

Topuk’ta iki maç

Samandıra'daki çalışmaların ardından yarın 'nda kampa girecek olan 'nin, programı belli oldu. Sarı-laciverliler, 10 günlük kamp sürecinde 2 hazırlık maçı oynayacak. Kanarya, 22 'ta Karagümrük, 'ta da ile karşılaşacak.

Samandıra'daki çalışmaların ardından yarın 'nda kampa girecek olan 'nin, programı belli oldu. Sarı-laciverliler, 10 günlük kamp sürecinde 2 hazırlık maçı oynayacak. Kanarya, 22 'ta Karagümrük, 'ta da ile karşılaşacak.

  1. 17.8.2020
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