Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den! İlk temas kuruldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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'nin yeni transferi 'den! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den! İlk temas kuruldu

transferi için Lazio ile sıkı bir pazarlığa oturan stoper mevkisi için düğmeye bastı. Muriqi'nin referansıyla Kosova stoperi 'yi gündemine alan Kanarya, transferde ilk teması kurdu.

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden , Kosova stoperi için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre, 'nin referans olduğu Aliti için ilk teması kuran sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun mali durumunu sordu.



MALİ ŞARTLARI SORULDU
Fidan Aliti, 'in Kalmar takımında forma giyiyor. 26 yaşındaki stoper için kulübüne Fenerbahçe tarafından mali şartlar da soruldu. Aliti, Kalmar takımında 14 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fidan Aliti, 3 Ekim 1993 doğumlu, 26 yaşındaki Kosovalı stoper. 1,86 boyundaki futbolcu sol ayağını kullanıyor. Aliti daha önce kariyerinde Old Boys, Luzern, Sheriff, Slaven Belupo, Skenderbeu ve Kalmar formalarını giydi.

  1. 16.08.2020
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