Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den! İlk temas kuruldu
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile sıkı bir pazarlığa oturan Fenerbahçe stoper mevkisi için düğmeye bastı. Muriqi'nin referansıyla Kosova Milli Takım stoperi Fidan Aliti'yi gündemine alan Kanarya, transferde ilk teması kurdu.
Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Kosova Milli Takım stoperi Fidan Aliti için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre, Vedat Muriqi'nin referans olduğu Aliti için ilk teması kuran sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun mali durumunu sordu.
MALİ ŞARTLARI SORULDU
Fidan Aliti, İsveç'in Kalmar takımında forma giyiyor. 26 yaşındaki stoper için kulübüne Fenerbahçe tarafından mali şartlar da soruldu. Aliti, Kalmar takımında 14 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Fidan Aliti, 3 Ekim 1993 doğumlu, 26 yaşındaki Kosovalı stoper. 1,86 boyundaki futbolcu sol ayağını kullanıyor. Aliti daha önce kariyerinde Old Boys, Luzern, Sheriff, Slaven Belupo, Skenderbeu ve Kalmar formalarını giydi.
- 16.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den! İlk temas kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.