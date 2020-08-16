Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den! İlk temas kuruldu

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Kosova Milli Takım stoperi Fidan Aliti için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre, Vedat Muriqi'nin referans olduğu Aliti için ilk teması kuran sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun mali durumunu sordu.







MALİ ŞARTLARI SORULDU

Fidan Aliti, İsveç'in Kalmar takımında forma giyiyor. 26 yaşındaki stoper için kulübüne Fenerbahçe tarafından mali şartlar da soruldu. Aliti, Kalmar takımında 14 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fidan Aliti, 3 Ekim 1993 doğumlu, 26 yaşındaki Kosovalı stoper. 1,86 boyundaki futbolcu sol ayağını kullanıyor. Aliti daha önce kariyerinde Old Boys, Luzern, Sheriff, Slaven Belupo, Skenderbeu ve Kalmar formalarını giydi.