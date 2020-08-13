Isla'ya Premier Lig'den talip çıktı!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla, bir süredir kulüpsüz... Tecrübeli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali konuşulurken, yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. Tecrübeli futbolcunun ülkesine ya da Arjantin takımlarından Boca Juniors'a döneceği konuşulurken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United, Isla'yı renklerine bağlamak istiyor.
32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Juventus, Cagliari, QPR ve Marsilya gibi takımların formalarını da giydi. Fenerbahçe'de toplam çıktığı 91 maçta 13 asiste imzasını attı.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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