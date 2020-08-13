Isla'ya Premier Lig'den talip çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Isla'ya Premier Lig'den talip çıktı!

Isla'ya 'den talip çıktı!

Isla'ya Premier Lig'den talip çıktı!

ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla, bir süredir kulüpsüz... Tecrübeli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali konuşulurken, yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile sezon sonunda yollarını ayıran Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. Tecrübeli futbolcunun ülkesine ya da Arjantin takımlarından 'a döneceği konuşulurken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre 'e yeni yükselen Leeds United, Isla'yı renklerine bağlamak istiyor.

32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde , Cagliari, QPR ve Marsilya gibi takımların formalarını da giydi. Fenerbahçe'de toplam çıktığı 91 maçta 13 asiste imzasını attı.


haberin devamı

  1. 13.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Isla'ya Premier Lig'den talip çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA