Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferlerine son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak, Las Palmas forması giyen Lemos için anlaşmaya varmıştı. Teknik direktör Erol Bulut'un stopere bir takviye daha istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri