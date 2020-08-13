Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferlerine son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak, Las Palmas forması giyen Lemos için anlaşmaya varmıştı. Teknik direktör Erol Bulut'un stopere bir takviye daha istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:17
Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı.

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Yönetim, ilk olarak İspanyol temsilcisi Las Palmas formasını giyen Mauricio Lemos ile her konuda anlaşma sağladı.

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

İspanyol kulübünden de transferle ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Miguel Angel Ramirez Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Mauricio Lemos için Las Palmas'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı-lacivertli yönetim, Uruguaylı futbolcuyu aldıktan sonra da frene basmayacak.

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

HEDEF CAULKER

Takvim'in haberine göre rota hemen, teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'a dönecek.

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Fenerbahçe eğer, İngiliz yıldızı da bitirirse stoper krizi sona erecek.

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe harekete geçti

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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