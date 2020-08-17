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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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’un inadı inat!

Lyon’un inadı inat!

çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Muriç'in Lazio'ya satılması gündemdeki yerini korurken, da Gustavo'dan vazgeçmiyor. Fransız ekibi, Brezilyalı için yaptığı 7 milyon euro'luk teklifin üstüne çıkmaya hazırlanıyor.

çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Muriç'in Lazio'ya satılması gündemdeki yerini korurken, da Gustavo'dan vazgeçmiyor. Fransız ekibi, Brezilyalı için yaptığı 7 milyon euro'luk teklifin üstüne çıkmaya hazırlanıyor.

  1. 17.8.2020
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