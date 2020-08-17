Lyon’un inadı inat!

Transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Muriç'in Lazio'ya satılması gündemdeki yerini korurken, Lyon da Gustavo'dan vazgeçmiyor. Fransız ekibi, Brezilyalı için yaptığı 7 milyon euro'luk teklifin üstüne çıkmaya hazırlanıyor.