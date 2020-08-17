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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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"Fenerbahçe’ye her an olabilirler"

"Fenerbahçe’ye her an transfer olabilirler"

gündemine gelen isimlerden Selmani ve için Menemen'den açıklama geldi. ekibinin hocası , F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi.

gündemine gelen isimlerden Selmani ve için Menemen'den açıklama geldi. ekibinin hocası , F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kaleci Selmani ile 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murat, 2019-20'de takımlarının önemli isimleri arasında yer aldı.

  1. 17.8.2020
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