"Fenerbahçe’ye her an transfer olabilirler"

Transfer gündemine gelen isimlerden Selmani ve Murat Elkatmış için Menemen'den açıklama geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kaleci Selmani ile 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murat, 2019-20'de takımlarının önemli isimleri arasında yer aldı.