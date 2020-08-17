"Fenerbahçe’ye her an transfer olabilirler"
Transfer gündemine gelen isimlerden Selmani ve Murat Elkatmış için Menemen'den açıklama geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Transfer gündemine gelen isimlerden Selmani ve Murat Elkatmış için Menemen'den açıklama geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kaleci Selmani ile 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murat, 2019-20'de takımlarının önemli isimleri arasında yer aldı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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