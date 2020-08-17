Gökhan Gönül’den Emre’ye: Efsane - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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’den Emre’ye: Efsane

Gökhan Gönül’den Emre’ye: Efsane

'de sportif direktörlüğe hazırlanan , önceki gün futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. de dün hesabından Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk tarihine de adını altın harflerle yazdıran efsane... Her şey gönlünce olsun abim."

'de sportif direktörlüğe hazırlanan , önceki gün futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. de dün hesabından Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk tarihine de adını altın harflerle yazdıran efsane... Her şey gönlünce olsun abim."

  1. 17.8.2020
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