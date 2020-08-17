Gökhan Gönül’den Emre’ye: Efsane
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, önceki gün futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Gökhan Gönül de dün sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdıran efsane... Her şey gönlünce olsun abim."
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, önceki gün futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Gökhan Gönül de dün sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdıran efsane... Her şey gönlünce olsun abim."
- 17.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gökhan Gönül’den Emre’ye: Efsane haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.