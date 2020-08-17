Gökhan Gönül’den Emre’ye: Efsane

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, önceki gün futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Gökhan Gönül de dün sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdıran efsane... Her şey gönlünce olsun abim."