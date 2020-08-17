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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Rodrigues’e talip çıktı!

Rodrigues’e talip çıktı!

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e talip çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için ekibi 'a devreye girdi.

Daha önce Ligi'nde PAOK forması giyen yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edilen 'un tüm şartları zorladığı belirtildi. formasıyla 2019-20'de 26 lig maçına çıkan Rodrigues, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 17.8.2020
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