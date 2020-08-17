Rodrigues’e talip çıktı!
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e talip çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Yunan ekibi Olympiakos'a devreye girdi.
Daha önce Yunan Ligi'nde PAOK forması giyen yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edilen Olympiakos'un tüm şartları zorladığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 2019-20'de 26 lig maçına çıkan Rodrigues, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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