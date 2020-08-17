Rodrigues’e talip çıktı!

Daha önce Yunan Ligi'nde PAOK forması giyen yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edilen Olympiakos'un tüm şartları zorladığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 2019-20'de 26 lig maçına çıkan Rodrigues, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.